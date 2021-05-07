Стокгольм, , 23:40 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 7 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Скорая помощь. Швеция (сс) Hanna Sörensson

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции скончались 14 173 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 007 792 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 671 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 2 852 689 человек, вторую — 826 762 человека.

По состоянию на 7 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 403 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 118 пациентов.