8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 08:08 — REGNUM 7 мая стали известны результаты выборов, прошедших в некоторых регионах Великобритании. Подданные Соединенного Королевства активно обсуждают проведение голосования и подведение результатов в связи с тем, что данные выборы стали самыми масштабными за последние 50 лет. Пользователи социальных сетей поделились мнениями в Twitter.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Члены парламента от Лейбористской партии только и жалуются на Тори, они не говорят, что они отстаивают, не предлагают и не рассказывают свою стратегию», — прокомментировал @luckuclive62.

Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер заявил, что он горько разочарован результатами, но пользователи этому не удивились.

«Это был его последний шанс. Я голосовал за лейбористов, но сейчас жалею о том, что не голосовал за зеленых (Зеленая партия Англии и Уэльса). Сейчас нет реальной оппозиции, и правые станут сильнее, пока ситуация ухудшится. Нам нужен кто-то с энтузиазмом и социалистическими ценностями. Это займет десятилетия», — считает @heyiwanafly.

«Пришлось несколько раз напоминать себе, что он бывший бариста, но если он продолжит в этом же духе, он, скорее всего, окажется бариста», — отметил @johnlingers.

«Он как олень, ослеплённый светом автомобильных фар, — не знает в какую сторону прыгать. Его несколько раз спросили, какое у него альтернативное мнение, но Стармер не сказал ничего по существу, как обычно. Приставать к Борису по поводу ремонта в квартире — это все, на что он способен», — написал @Whovian_Mode.

Многие комментаторы отметили, что они не видят смысла в проведенных голосованиях, ведь так называемая оппозиция разделяет взгляды правящей партии.

Заявление представителя партии зеленых Кэролайн Лукас о том, что нет места, где зеленые не выигрывали бы места, стало предсказуемым для пользователей.

«Я предугадывал, что они преуспеют на этих выборах. Изгоните левых из лейбористов, и зеленые станут лучшим вариантом для социалистов», — написал @RegLee7.

Гримшоу Джон Эткинсон. Ливерпульский док

Мэром Ливерпуля стала представитель Лейбористской партии Джоан Андерсон, она первая женщина-мэр крупного британского города.

«Что вам нужно понять, так это то, что неживая резиновая кукла могла бы быть представителем от лейбористов, и ливерпульцы все равно за неё проголосовали бы. У лейбористов не должно было быть даже одного голоса, но, к сожалению, племенное бездумье все ещё существует в Ливерпуле», — заметил @peter_williams9.

В Шотландии в крупных городах выигрывает Шотландская национальная партия, чему очень рада подавляющая часть населения. Пользователи начали поздравлять друг друга в комментариях, также многие из них предположили, что Шотландия скоро войдет в Евросоюз как независимое государство. В то же время у некоторых появились вопросы.

«Вот чего я не понимаю, если Великобритания голосовала за выход из ЕС на референдуме по Brexit, и повторное голосование не было разрешено, как Шотландия, которая проголосовала остаться в составе Великобритании, получит шанс проголосовать ещё раз, если Шотландская национальная партия выиграет», — написала @karenrc64.

В Хартлпуле по результатам дополнительных выборов победу одержала Консервативная партия. Там Бориса Джонсона встречала надувная копия премьер-министра Великобритании.

«А Борис сам не надувной? Он же наполнен воздухом и лишен веса и глубины», — прокомментировал @ProteanRedux.

«Грандиозное достижение для Хартлпула. Это показатель: когда человеческие приоритеты ставятся на первое место, успех на выборах придет сам. Хорошо сработано, поздравления всем, кто принял участие в приближении этой исторической победы», — написал @MarkVipond.

Джон Эверетт Милле. Шотландский пейзаж. 1891

Напомним, 6 мая в Великобритании состоялись местные и региональные выборы. Избирались представители в местные советы, 13 мэров в городах Англии, 39 комиссаров полиции и по борьбе с преступностью, а также прошли выборы в региональные парламенты Англии, Шотландии и Уэльса.