Прага, , 23:16 — REGNUM Студия SCS Software выпустит несколько бесплатных обновлений к игре American Truck Simulator, которые внесут серьёзные изменения в локацию штата США Калифорния. Об этом 7 мая сообщил портал PCGamesN.

Разработчики отметили, что по мере выхода будущих патчей Калифорния будет постепенно меняться. Они добавили, что схема дорог локации будет «серьёзно переработана», кроме того, города штата получат новый дизайн.

В них появятся новые объекты, характерные для Калифорнии. Изменения коснутся архитектуры, дорожных знаков, конструкций, туристических достопримечательностей и т. д. На дорогах также появятся пункты пограничного сельскохозяйственного контроля с инспекторами, которые будут проверять грузовики на наличие вредителей.

Напомним, American Truck Simulator представляет собой симулятор водителя-дальнобойщика с элементами экономической стратегии. Релиз игры состоялся 2 февраля 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трейлер игры Hot Wheels Unleashed показал полёты машин над небоскрёбами