Мытищи, Московская область, 7 мая 2021, 23:12 — REGNUM
В Подмосковных Мытищах при разборе завалов пожара в сварочном цехе обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 мая в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах начался пожар, ликвидировать которой удалось спустя несколько часов.
Вечером 7 мая в Димитровграде Ульяновской области произошёл пожар в многоквартирном доме, во время которого спасатели эвакуировали жителей.
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