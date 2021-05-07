Мытищи, Московская область, 7 мая, 2021, 23:12 — ИА Регнум.

В Подмосковных Мытищах при разборе завалов пожара в сварочном цехе обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили 7 маяв пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 мая в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах начался пожар, ликвидировать которой удалось спустя несколько часов.

Вечером 7 мая в Димитровграде Ульяновской области произошёл пожар в многоквартирном доме, во время которого спасатели эвакуировали жителей.

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