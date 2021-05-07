Токио, , 23:00 — REGNUM Основатель и генеральный директор анимационной студии Illumination Кристофер Меледанри войдёт в состав совета директоров Nintendo. Об этом 7 мая сообщил портал Deadline.

О назначении Меледанри японский разработчик видеоигр и производитель консолей упомянул в финансовом отчёте за март 2021 финансового года. Руководство Nintendo планирует официально включить главу Illumination в совет директоров в июне 2021 года, во время 81-го годового общего собрания акционеров.

Напомним, сейчас Nintendo и Illumination работают над реализацией проекта полнометражного фильма по игре Super Mario Bros. Кристофер Меледанри работал над картинами одних из самых кассовых анимационных франшиз в мире: «Гадкий я» и «Ледниковый период».

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