Рим, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 7 мая, портал Corriere dello Sport сообщил, что новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо планирует пригласить в команду голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хею.

Португальский специалист считает, что основной голкипер команды Пау Лопес, а также Робин Ольсен, который сейчас играет за «Эвертон» на правах аренды, не подходят на свою роль. Поэтому покупка испанского голкипера «МЮ» является приоритетной для «Ромы» в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Давид Де Хеа провел в чемпионате Англии 24 матча, из которых 10 смог отстоять на «ноль».