Москва, , 22:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 10 представителей Вооруженных сил (ВС) страны, которые ранее заболели COVID-19. Об этом 7 мая говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 11 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 33 086 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 8386 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: За минувшие сутки в РФ выявили более 8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2