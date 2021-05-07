Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Иллюстратор комиксов DC Хорхе Хименес выложил в сеть официальную альтернативную обложку к 30 тому манги «Моя геройская академия». Изображение было опубликовано 7 мая на его twitter-странице.

Обложка выполнена в смешанном стиле, сочетающем в себе западный и японский подходы к созданию комиксов, на ней изображены главный герой манги Идзуку Мидория и его друг Мирио Тогата. Хименес поблагодарил издательство Ki-oon Editions за возможность поучаствовать в проекте.

https://twitter.com/JorgeJimenezArt/status/1390623081157300224

Напомним, шестой эпизод пятого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия» вышел в эфир 27 марта 2021 года, следующую серию поклонники шоу смогут увидеть завтра, 8 мая 2021-го. В основу сериала легла одноимённая манга Кохэя Хорикоси.

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