СК РФ проверит информацию о хакерской атаке на сайт «Бессмертного полка»
Москва, 7 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с хакерской атакой на сайт«Бессмертного полка». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе СКР.
Colin
Хакер
«Глава СК России поручил … начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт «Бессмертного полка онлайн» был подвергнут хакерской атак», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону хакеры подписали фотографии фронтовиков именами фашистских преступников. Данную хакерскую атаку удалось пресечь.
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