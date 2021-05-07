Москва, 7 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с хакерской атакой на сайт«Бессмертного полка». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе СКР.

Colin Хакер

«Глава СК России поручил … начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт «Бессмертного полка онлайн» был подвергнут хакерской атак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону хакеры подписали фотографии фронтовиков именами фашистских преступников. Данную хакерскую атаку удалось пресечь.

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