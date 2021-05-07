Ижевск, , 22:34 — REGNUM В 2020 году московский поисковый отряд «Русь» на территории Бельского района Тверской области обнаружил останки погибшего красноармейца Николая Пасынкова, который родился в 1910 году в Удмуртии.

Имя воина было установлено на основании бланка в солдатском медальоне. Поисковики связались с родственниками погибшего. По словам внучки не вернувшегося с полей сражений солдата Ольги Фроленок, ее деда призвали на фронт в июле 1941 года. Дома его осталась ждать жена и двое детей, один из которых — ее отец. Женщина сердечно поблагодарила представителей поискового отряда. «Они делают великое дело, потому что солдаты должны возвращаться на Родину», — сказала она.

По данным учета, рядовой Пасынков пропал без вести в феврале 1942 года, останки воина оставались непогребенными 79 лет.

Церемония захоронения состоялась 7 мая 2021 года на территории Северного кладбища в Ижевске.

«76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, и эхо этого страшного времени до сих пор отзывается в каждой семье. И наша прямая задача — отдавать дань памяти нашим героям и помнить, чтобы не допустить ее повторения. Мы будем прилагать все свои силы, чтобы память о наших героях, память о Великой Отечественной войне всегда жила», — подчеркнул в ходе траурного митинга руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы войны Удмуртия направила в Красную армию, по разным оценкам, от 260 до 364 тыс. человек. С фронта вернулись с боевыми орденами и медалями около 70 тыс. уроженцев Удмуртии. Они принимали участие в героических битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, освобождая Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию. 98 удмуртских воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более 20 из них звание присвоено после взятия Берлина. Около 133 тыс. жителей республики не вернулись с фронта.

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