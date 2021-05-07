Волгоград, , 22:30 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели 59-летнего мужчины и 15-летнего подростка в результате взрыва снаряда времен войны при проведении поисковых работ в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 мая.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Также Бастрыкин дал поручение инициировать передачу из органов полиции материалов уголовного дела о ДТП с участием грузовика и трех автомобилей, в котором пострадали две девятилетние девочки-спортсменки, ехавшие с соревнований. Авария также произошла в Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв, по предварительным данным, снаряда времён Великой Отечественной войны, произошёл вечером 6 мая при проведении поисковых работ. На месте погибли двое членов поискового отряда. После ЧП по поручению губернатора проведение всех поисковых работ в регионе приостановлено.