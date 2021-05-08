Пенза, , 07:10 — REGNUM В киноконцертном зале «Пенза» 7 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принял врио главы Пензенской области Олег Мельниченко.

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Мероприятие под названием «Праздник, который будет жить!» открылось торжественным маршем знамён. Через зал на сцену пронесли флаг Российской Федерации, флаг Пензенской области, знамя 354-ой Калинковичской ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии и Знамя Победы.

Олег Мельниченко поздравил всех с наступающим Днем Победы.

«Это великий, священный праздник для всех граждан нашей огромной страны… Если бы наши предки не встали на защиту Родины, не бились бы за неё до последнего вздоха, нас просто не было бы», — отметил он.

Мельниченко добавил: «Мы не вправе забывать о подвиге наших дедов. Им принадлежит главная роль в уничтожении фашизма. Они освободили не только родную землю, но и страны Европы. К сожалению, многие начинают об этом забывать».

В военкоматы Пензенской области с первых дней войны поступило более 5 тыс. заявлений от жителей с просьбой отправить их на фронт. Всего за годы войны с территории края мобилизовали 312 тыс. пензенцев, из них семь тыс. женщин. 190 379 земляков погибли на войне. За мужество и героизм 227 пензенцев удостоены звания Героя Советского Союза. 56 тыс. жителей области награждены орденами и медалями, отметил врио главы области.

В заключении Мельниченко добавил, что недавно закончилось голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». 57 тыс. человек проголосовали за Пензу. «Мы лидируем в стране по числу голосов среди городов — кандидатов на присвоение этого звания», — заверил он.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, в этом году не были организованы массовые мероприятия. Мельниченко выразил надежду на то, что в следующем году День Победы Пензенская область отпразднует в полноценном формате и сможет провести парад и массовые шествия. В завершении речи глава Пензенской области пожелал ветеранам и всем жителям региона счастья, здоровья, мира и благополучия.

Завершилась официальная часть праздничным концертом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в поселке Шемышейка Пензенской области 5 мая на территории парка Победы открыли отреставрированный памятник воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Восстановительные работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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