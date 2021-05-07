Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Apple осталась недовольна показаниями вице-президента Xbox по бизнес-развитию Лори Райт, которые она дала во время заседания, состоявшегося в рамках судебного процесса между Apple и Epic Games. Об этом 7 мая сообщил портал Kotaku.

Менеджер Xbox, в частности, заявила, что консольный бизнес Xbox является убыточным. Apple назвала утверждение Райт «необоснованным», обвинив Microsoft в том, что компания «намеренно» пытается скрыть от суда соответствующие документы.

Юристы Apple хотят, чтобы суд сделал «неблагоприятные выводы относительно убедительности» заявлений представителя Microsoft. Они заявили, что задавали вопросы Райт со «связанной за спиной одной рукой, без документов, которые могли бы противоречат ее прямым показаниям». Они также добавили, что вице-президент Xbox показала на суде «явную предвзятость» в пользу Epic Games.

Напомним, в августе 2020 года Apple заблокировала игру Epic Games Fortnite в App Store из-за того, что компания реализовала продажу внутриигровой валюты в обход магазина IT-гиганта. Первое судебное заседание по иску Epic Games к Apple состоялось 3 мая 2021 года.

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