Москва, , 22:24 — REGNUM Анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США продолжает российская сторона. Об этом 7 мая заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, дала ли официальное согласие на саммит лидеров РФ и США российская сторона.

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) продолжаем анализировать ситуацию», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Джо Байден заявил, что в организации встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он уверен.

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