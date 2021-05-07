Воронеж, , 22:20 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном комитете СКР расследование уголовного дела об обстреле подростков в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 7 мая.

Как уточнили в пресс-службе СКР, в настоящее время уголовное дело, ранее возбужденное по статье об умышленном причинении вреда здоровью, истребовано из органов внутренних дел и принято к производству следственными органами СК России по Воронежской области.

Также в отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которое соединено в одно производство с ранее возбужденным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая на улице Церковная компания подростков заметили проезжавший мимо автомобиль и жестами остановили. Между ними и водителем автомобиля, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В результате мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка, мальчик получили ранение в область правого плеча, он был госпитализирован.

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