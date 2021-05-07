7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили ответ главы Чечни на вопрос о том, хочет ли он стать президентом России.

Тимур Кондратьев, , 23:21 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в ответ на вопрос, хотел бы он стать президентом России, что у страны уже есть лучший в мире лидер, вызвало жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 7 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Путина отпустим только после того, как стабилизируется в мире порядок! Ему ещё много надо сделать работы и как прежде защищать и воссоединять страну!» — считает Артём И.

Многие пользователи считают, что действующий глава Российской Федерации действительно является достойным своего положения человеком и замена ему сейчас точно не требуется. Кадыров же повёл себя крайне деликатно, отметив хорошие личные качества руководителя государства.

«Рамзан Ахматович — это человек-государственник. Всё мудро и правильно рассудил», — поделился своим мнением Александр М.

Некоторые комментаторы всё-таки задумались над тем, что бы было, будь у руля нашей страны такой человек, как Кадыров. По их мнению, удалось бы в кратчайшие сроки побороть коррупцию и Россия вела бы крайне агрессивную внешнюю политику.

«Может чиновники при Кадырове перестанут воровать, а американцы больше не смогут печенки на Украине раздавать», — предположила Ольга Б.

Владимир Путин слушает Рамзана Кадырова Kremlin.ru

Часть людей взволновало само возникновение подобного вопроса. Люди убеждены, что те, кого интересует такая идея, должны быть исследованы специальными службами. Граждане подозревают, что готовится некая провокация против руководства Российской Федерации.

«Кто вообще додумался подобный вопрос Кадырову задать? Провокация? Глава Чечни ответил нормально, никого не обидел, но и не сказал, что с задачей не справится. Короче, большие вопросы имеются к таким вопрошающим», — пишет Ольга Ч.

Ряд пользователей пришел к выводу, что ответ Кадырова говорит о мудрости данного политика. В нём он не стал говорить о себе, а подтвердил легитимность действующего руководителя страны, не давая злопыхателям раскачивать государственную лодку.

«Понятное дело, что Кадыров отказался! Но именно сам вопрос на эту тему вызывает большую тревогу! С чего бы?» — задаётся вопросом Алексей А.

Нашлись и те, которые оказались убеждены, что кто бы ни находится у руля в России, главное, чтобы это был сильный лидер, который не даст ввергнуть страну в смутное время.

«Россия всю свою историю воевала. Другому и после не бывать. Уважают вокруг только сильных. Упаси Господи Россию от слабого президента», — написал Черногуз С.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Напомним, 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос во время эфира в Instagram, хотел бы он стать президентом России. Лидер республики заявил, что у страны уже есть лучший в мире лидер.