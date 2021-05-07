Киев, , 22:19 — REGNUM

На Украине попавший под санкции за возможную причастность к контрабанде предприниматель Александр Еримичук подал в суд на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Кассационного административного суд, который уполномочен пересматривать указы президента.

Отмечается, что Еримичук просит признать противоправным и отменить указа Зеленского, изданный в апреле 2021 года, которым было введено в действие решение о санкциях в отношении лиц, которых назвали «топ-десяткой украинской контрабанды«.

Судя из расписания судебных заседаний, ответчиком значится Зеленский, третьими лицами — СНБО и СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск жителя Харькова, который хочет, чтобы на Украине для граждан была доступна российская вакцина «Спутник V».

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