Саранск, 7 мая, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Состоялась встреча зампреда правительства России Татьяны Голиковой и врио главы Мордовии Артема Здунова, также в ней принял участие депутат Госдумы от республики Василий Пискарев (Единая Россия»). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Government.ru Брифинг Татьяны Голиковой.

В частности, обсуждались вопросы совершенствования системы медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и развитии инфекционной службы. Также речь шла о строительстве новой школы в юго-западной части Саранска, об обеспечении жильем детей-сирот, а также о завершении строительства коррекционной общеобразовательной школы-интерната на Светотехстрое.

Голикова приняла к рассмотрению все обсуждаемые вопросы и в целом поддержала проекты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта текущего года на встрече с автором проекта ОНФ «Регион заботы», учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер врио главы Мордовии рассмотрелвопросы развития медико-социальной сферы и разработки программы по развитию паллиативной помощи в республике. Кроме того, прорабатывались аспекты строительства в регионе стационарных учреждений социального обслуживания и реализации проекта «Дом милосердия» в Краснослободском районе.

Читайте также: В Мордовии разработают программу развития системы паллиативной помощи