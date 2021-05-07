Ростов-на-Дону, , 22:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 17 мая начнётся первый этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2. Об этом сообщает городская администрация.

В зону массового отключения горячей воды попадут многоквартирные дома в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах. Продлятся испытания до 24 мая включительно. Заполнять систему коммунальщики начнут 25 мая.

Полностью возобновить подачу горячей воды в Ростове-на-Дону планируется к 1 июня. Однако в случае выявления дефектов процесс подачи воды затянется на некоторое время.