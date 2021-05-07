Минск, , 22:26 — REGNUM Бывший продюсер певца Тимы Белорусских планирует запретить артисту использовать его псевдоним. Об этом сообщает издание Super.ru.

По данным СМИ, жена продюсера Александра Розниченко подала заявку на регистрацию товарного знака «Тима Белорусских». Псевдоним регистрируют в Роспатенте по 45 категориям товаров, среди которых — одежда, йогурты, косметика, табак и многое другое.

Ранее бывший продюсер Тимофея Морозова (настоящее имя Тимы Белорусских) заявил, что не готов оставить исполнителю сценическое имя. «Тима Белорусских хочет остаться Тимой Белорусских. Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю», — объяснил он.

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