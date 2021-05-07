Ростов-на-Дону, , 22:01 — REGNUM После ситуации с аксайскими рынками в Ростовской области правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать «Закон о реновации рынков». Об инициативе он сообщил на своей странице в Facebook.

«В ситуации с разгромом рынков под Ростовом пострадавшие — не только предприниматели, в одночасье потерявшие всё: деньги, собственность, источник пропитания. Пострадавших намного больше. Вы знаете, что подавляющее количество людей не могут заказать «ремонт под ключ» и делают его своими силами, покупая на вот таких рынках всё — от гвоздя до мебели. Это дает работу сотням мелких производителей, которым не пробиться в крупные сети. А что делать мелким фермерам, которые по той же причине годами работали на вот такие рынки: растили клубнику, зелень, закладывали овощехранилища под картошку. Потом её везли и продавали вот на таких рынках. Гектары парников, тысячи рабочих рук, миллионы рублей, которые вливались в экономику — сельхозтехника, удобрения, расходные материалы», — написал Хуруджи.

Он назвал закрытие рынков ударом по всем.

«Сейчас Ростов в шоке: цены на овощи-фрукты выросли на 50−80%, разрушенные логистические цепочки больно бьют обоими концами — некому продавать, негде продавать. Все это выстраивалось десятилетиями и было разрушено в один день — 27 апреля, без объяснения причин. Причины появились спустя два дня», — отметил правозащитник.

Он призвал законодателей сделать выбор в пользу здравого смысла и разработать «Закон о реновации рынков», так как считает, что ситуции с закрытиями рынков в будущем.

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