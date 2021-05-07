Лондон, , 22:07 — REGNUM Одну из двенадцати побывавших на Международной космической станции (МКС) бутылок вина выставили на аукционе Christie's. Об этом 7 мая сообщает телерадиокомпания BBC.

Ранее бутылки провели на борту Международной космической станции 14 месяцев. По утверждению специалистов, процесс созревания вина происходит в космосе быстрее, чем на Земле.

Ориентировочная стоимость одной бутылки составляет $1 млн.

Напомним, в 2019 году стартап Space Biology Unlimited отправил двенадцать бутылок бордосского вина на борт МКС, чтобы ученые могли выяснить как микрогравитация и космическая среда воздействует на содержимое винных бутылок.