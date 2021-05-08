Казань, , 07:05 — REGNUM В Казани 7 мая в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. Глава Татарии Рустам Минниханов вручил родственникам награды погибших героев Великой Отечественной войны.

Руководитель республики поздравил собравшихся с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«В каждой семье помнят и чтят своих героев. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Об их подвиге мы будем рассказывать детям, внукам и правнукам», — отметил Минниханов.

Путь к Победе был долгим и трудным, сотни тысяч жителей республики отдали свои жизни во имя мирного будущего и не вернулись с полей сражений, добавил глава РТ. Затем участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Рустам Минниханов, обращаясь к ветеранам, поблагодарил их за Победу, боевой и трудовой подвиг во имя Родины и будущих поколений, пожелал им крепкого здоровья, долголетия и всего самого наилучшего.

Всего Рустам Минниханов передал родственникам пять медалей и орденов. Трое из награждаемых героев погибли на фронтах, а двое вернулись домой и ушли из жизни в 70-х годах прошлого столетия.

Как сообщало ИА REGNUM, на учете в совете ветеранов на «КамАЗе» числятся 208 человек, из которых 19 — малолетние узники концлагерей, 178 тружеников тыла и четыре блокадника Ленинграда. Каждому ветерану ко Дню Победы будет выплачена материальная помощь в размере двух тыс. рублей, вручены ценные подарки и продуктовый набор.

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