Лос-Анджелес, США, , 22:01 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян показала подписчикам свой образ для занятий в тренажёрном зале. Она опубликовала фотографию в своём Instagram-аккаунте 7 мая.

https://www.instagram.com/p/COjONffgaYN/

На фото Кардашьян делает упражнение в открытом купальнике. Подписчики модели считают, что такой внешний вид не подходит для спортивных занятий.

«Ты мама, почему этот наряд?» — недоумевает palmerinojill.

«Извините, что?» — недоумевает blancbiancablanca.

«Представьте себе тренировку в этом наряде», — написал пользователь glamourfied.

«Что именно вы здесь тренируете?» — уточняет jdeezynyc.

Ранее власти США потребовали конфискации древнеримской статуи, незаконно импортированной из Италии на имя Ким Кардашьян. Представители модели отрицают её причастность к покупке скульптуры.

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