Уфа, , 21:45 — REGNUM В Башкирии выявлено несколько десятков заболевших британским штаммом COVID-19, заявила 7 мая глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

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«Из 20 человек девять госпитализированы с лёгкой и средней формой заболевания», — сообщила Казак.

По её словам, британский штамм выявлен у 20 студентов-медиков из Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии еще у шести жителей подтвердилось наличие британского штамма новой коронавирусной инфекции. Все случаи заражения единичны и не связаны друг с другом.

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