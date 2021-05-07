Лондон, , 21:41 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2490 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 мая свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 431 043.

Отмечается, что за сутки в Великобритании скончались 15 пациентов с COVID-19, суммарное количество летальных исходов в стране достигло 127 598.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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