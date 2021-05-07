Юкаменский район, Удмуртия, 7 мая, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Глава следственного управления СКР по Удмуртии генерал-майор юстиции Рустам Тугушев вместе с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым провели выездной личный прием граждан в администрации Юкаменского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Udm.sledcom.ru Выездной прием граждан

В том числе, в ходе приёма главы ряда сельских поселений обратились по вопросам увеличения финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, также обсуждался вопрос выделения дополнительных средств пожаротушения.

При этом жители района просили разъяснить вопрос, касающийся финансирования добровольной пожарной дружины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления МЧС по республике Петр Фомин отмечал, что не во всех районах были приняты должные меры по подготовке к пожароопасному сезону. Есть ряд населенных пунктов, где отсутствуют минерализованные полосы. Главам поселений было поручено в ближайшие дни устранить недочеты.

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