Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 мая, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В ООН раскритиковали полицейскую операцию в Рио-де-Жанейро, в ходе которой были убиты 25 человек. Об этом 7 мая сообщает телерадиокомпания BBC.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейский произвол

Самый смертельный в истории города инцидент произошел в четверг, 6 мая. В одном из районов города были убиты 25 человек, среди которых один полицейский.

Свидетели рассказали, что полиция застрелила подозреваемого, который захотел сдаться, а также, что полицейские врывались в дома без предупреждения.

В ООН потребовали провести независимое расследование и назвали операции такого рода «ненужными и неблагоразумными».

В полиции Рио-де-Жанейро отрицают все обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правозащитная организация Amnesty International потребовала от главы Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро объяснить большое количество жертв в ходе полицейской операции по пресечению незаконной наркоторговли.