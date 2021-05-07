Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер нового анимационного фильма о Сейлор Мун. Видеоролик был опубликован 7 мая на официальном YouTube-канале платформы.

Полнометражный фильм под названием «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» является продолжением популярного японского аниме. «Когда тёмная сила окутала Землю после полного затмения, рассеянные Сейлор-Воины должны воссоединиться, чтобы вернуть свет в мир», — говорится в подписи к видео.

Премьера фильма состоится 3 июня 2021 года. Анимация выйдет на платформе Netflix.

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