Ньон, Швейцария, , 21:34 — REGNUM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о наказании клубов, которые в ранее объявили о создании Суперлиги. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что речь идет о девяти клубах, которые уже объявили о выходе из Суперлиги — «Манчестер Юнайтед«, «Манчестер Сити«, «Ливерпуле», «Челси», «Арсенале», «Атлетико», «Интере», «Милане» и «Тоттенхэме».

Так, вышеуказанные клубы должны будут сделать благотворительный взнос на развитие футбола в Европе. Также им всем предстоит вернуть 5% от дохода за выступление в одном сезоне в еврокубках под эгидой УЕФА.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля двенадцать европейских клубов, среди которых полуфиналисты текущего розыгрыша Лиги Чемпионов «Челси», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», объявили о создании европейской Суперлиги. УЕФА отрицательно отнеслась к подобной инициативе.

На фоне негативной реакции на это болельщиков и УЕФА, многие клубы заявили о выходе из проекта.

Читайте также: УЕФА в очередной раз пригрозил клубам-участникам Суперлиги санкциями