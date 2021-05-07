Ньон, Швейцария, 7 мая 2021, 21:34 — REGNUM
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о наказании клубов, которые в ранее объявили о создании Суперлиги. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Отмечается, что речь идет о девяти клубах, которые уже объявили о выходе из Суперлиги — «Манчестер Юнайтед«, «Манчестер Сити«, «Ливерпуле», «Челси», «Арсенале», «Атлетико», «Интере», «Милане» и «Тоттенхэме».
Так, вышеуказанные клубы должны будут сделать благотворительный взнос на развитие футбола в Европе. Также им всем предстоит вернуть 5% от дохода за выступление в одном сезоне в еврокубках под эгидой УЕФА.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля двенадцать европейских клубов, среди которых полуфиналисты текущего розыгрыша Лиги Чемпионов «Челси», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», объявили о создании европейской Суперлиги. УЕФА отрицательно отнеслась к подобной инициативе.
На фоне негативной реакции на это болельщиков и УЕФА, многие клубы заявили о выходе из проекта.
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