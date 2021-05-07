7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:55 — REGNUM Заявление представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на идею присоединения Украины к НАТО — о том, что администрация президента США Джозефа Байдена считает, что двери альянса должны оставаться открытыми для новых членов, — вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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"Какое вообще вступление в НАТО, если на территории государства идут военные действия?» — задаётся вопросом Виолетта Р.

Многие пользователи отметили, что Украина не может вступить в НАТО, пока не покончит с конфликтом на территории Донбасса. Люди убеждены, что даже так страна не сумеет поборот свои экономические проблемы.

«Самое печальное то, что однажды, они проснутся и поймут, какую ошибку допустили, но уже будет поздно. Вступление в НАТО или сближение с ЕС не решат экономические проблемы Украины никак. Польша, Латвия и все страны Прибалтики не отдадут Украине «свой хлеб». Если украинская власть не понимает, то это и погубит страну. А главное, своей тупостью руководство Украины подпускает НАТО к российским границам. Надо вразумить их!» — призывает Иван Г.

Некоторые комментаторы призвали руководство России отпустить Украину, ведь то, что наделали эти люди, уже просто в голову не укладывается.

«Пусть идут, вступают куда хотят. Давно уже пора понять, что там такие «братья», которые всегда готовы продать. Нам такие не нужны», — считает Дима С.

Другие им возразили, указав, что если Украина вступит в НАТО, то Россия окажется в крайне невыгодном положении и альянс может решиться на решающий удар.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Украина вступить в НАТО, то войны с Россией не миновать. Во-первых, Альянс нападёт на Российскую Федерацию первым, одолев противоракетную оборону страны из-за очень близкого расстояния до столицы. Во-вторых, этого не случится, потому что как только Зеленский приготовится поставить подпись для вступления страны в НАТО, в Киеве уже будут российские войска», — написал Олег Е.

«А в чём смысл, если наступит горячая фаза войны с Россией, то конец будет всей планете! В России находится 523 развёрнутых стратегических носителя ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащённых 8565 ядерными боезарядами! Даже если половину этого она взорвёт на своей территории запустится цепная реакция, которая приведёт к пятой ледниковой эре», — предрекает Рене Д.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что солдаты НАТО не хотят воевать с Россией и для этого борьбы с Российской Федерацией готовят очень враждебное государство под названием Украина.

«Штаты подталкивают Украину к войне с Россией. Как всегда хотят загребать жар чужими руками», — считает Алексей Л.

Нашлись и те, которые предположили, что российские власти не допустят того, чтобы Киев добился присоединения Украины к НАТО. Быстрее Украина вступит в Россию, считают граждане.

«Украина рано или поздно вступит в состав Российской Федерации. Никакого НАТО у наших границ не будет. Успокойтесь уже», — убеждён Максим П.

Гюстав Доре. Возвращение блудного сына. 1885

Напомним, 6 мая представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к НАТО, заявила журналистам, что администрация президента США Джозефа Байдена считает, что двери альянса должны оставаться открытыми для новых членов.