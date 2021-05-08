Казань, , 07:03 — REGNUM До 7 мая принимались заявки и проходила регистрация для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» на сайте проекта 2021.polkrf.ru. Глава Татарии Рустам Минниханов присоединился к онлайн-шествию и разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова.

Также в акции принял участие Госсоветник РТ, Герой труда России Минтимер Шаймиев. Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца. Шагишарип Шаймиев в Красную армию был призван в 1941 году. Сразу попал на фронт, сражался под Москвой. В 1942 году получил тяжелое ранение и был комиссован.

Онлайн-трансляция шествия запланирована на сайте проекта 2021.polkrf.ru по всей стране 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Кроме этого, увидеть Героев можно в социальных сетях, на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE. TV и платформе Смотрим.ру.

ИА REGNUM напоминает, по многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 9 мая.

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