Йошкар-Ола, , 21:23 — REGNUM Житель Волжска обратился в полицию с сообщением о краже средств на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

По словам 32-летнего мужчины, ему на мобильный телефон позвонила якобы «сотрудница службы безопасности одного из банков». Она сообщила, что на имя мужчины мошенники пытаются оформить кредит. Она уговорила мужчину подать «зеркальную» заявку на кредит, опередив мнимых мошенников. В итоге мужчина в нескольких банках взял кредиты на сумму около 1 млн рублей, затем через терминал стороннего банка он перевел средства на указанный мошенницей счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам января-марта текущего года число случаев краж средств с банковских счетов граждан увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца таких преступлений совершено 41,7 тыс.