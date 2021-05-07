Октябрьский район, Оренбургская область, 7 мая, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области 7 мая произошло обрушение одного пролета моста через реку Салмыш, сообщает ГУ МЧС по региону.

Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

ЧП случилось во время ремонтных работ при разборке мостовых конструкций. Есть пострадавшие. Три человека доставлены в больницу, один человек отказался от госпитализации.

На транспортное сообщение происшествие не повлияло. Движение транспортных средств осуществляется по дублирующему мосту.