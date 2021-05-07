Донецк, 7 мая, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Западную окраину Горловки обстреляли из 120-мм минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 7 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua ВСУ. Миномет

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Отмечается, что украинские боевики, занимающие позиции возле поселка Шумы, выпустили по западной окраине Горловки 25 минометных мин.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР.

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