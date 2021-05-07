Агрызский район, Татария, , 21:11 — REGNUM В Агрызском районе Татарии вечером 7 мая произошла авария между населенными пунктами Крынды и Татарская Шаршада по дороге на Красный Бор. Столкновение произошло между автомобилями KIA Rio и Nissan Almera.

По словам очевидцев, в аварии погибли мужчина из автомобиля Nissan, а также женщина и двое детей из KIA. Одному из детей на вид не больше трех лет, второму — около семи, возраст женщины — около 30−35 лет, сообщает «Татар-информ». После ДТП, произошедшего в седьмом часу вечера на 47-км автодороги Агрыз-Красный Бор, японский автомобиль загорелся. Предварительно, водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся произвел столкновение. Обстоятельства аварии выясняются.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за два месяца 2021 года произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых четыре ребенка погибли и 63 получили травмы. Большинство детей-участников ДТП — пассажиры. С начала года зарегистрировано 34 аварии, в которых 4 несовершеннолетних пассажира погибли и 34 получили ранения.

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