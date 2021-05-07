Афины , , 21:01 — REGNUM Более 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 7 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2691 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 358 116.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 10 910.

Как передавало ИА REGNUM, более 3,4 тыс. носителей коронавируса выявили за сутки в Греции днем ранее.

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