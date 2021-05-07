Кишинёв, , 20:59 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии допустила к участию в досрочных выборах в парламент все 53 партии, зарегистрированные в республике, об этом 7 мая сообщили в ЦИК республики.

Круговая порука. Карикатура 1871 года

«53 политические партии могут выдвигать кандидатов на должность депутата парламента Республики Молдавия», — сообщили в ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента страны Майи Санду и Партии социалистов, собравшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Их планируется провести 11 июля.

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