Минск, 7 мая, 2021, 20:49 — ИА Регнум. «Будем усиливать мощь Вооруженных Сил, укреплять систему коллективной безопасности, развивать военное сотрудничество с Российской Федерацией, с Организацией Договора о коллективной безопасности. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир и безопасность на белорусской земле будут надежно сохранены и впредь», — заявил 7 мая председатель совета министров Белоруссии Роман Головченко.

Роман Головченко. belta.by

Выступая на торжественном собрании в честь 76-й годовщины Великой Победы, глава белорусского правительства обратил внимание на то, как быстро в XXI веке гибридные войны переходят в горячую фазу. В своём докладе он отметил: «В шаге от такого сценария была и Белоруссия. Но блицкриг не удался. Те, кто чувствует себя хозяевами в мире, и те, кто им прислуживает, нас не сломили. Но сегодня все чаще звучат призывы из-за рубежа, что нам не надо праздновать День Победы. Надо, как мы, европейцы, отмечать день памяти и примирения, а где-то он называется днем памяти и скорби. Нас призывают чуть ли не к покаянию. Так вот, мы хотим им ответить здесь, в этом зале, где еще блестят награды солдат той войны. Мы скорбим о жертвах, мы помним ужасы войны, мы приняли ваши просьбы о примирении. Но каются пусть те, кто принес на нашу землю страдания и разрушения и развязал геноцид белорусского народа. И нашу победу у нас никому не отнять. Потому что мы — едины. В основе народного единства — героическая история непокоренного белорусского народа, священная память о Великой Победе».

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Роман Головченко напомнил о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, которую Александр Лукашенко считает «не своей» и «не нашей». По словам премьер-министра Белоруссии, сообщает правительственная пресс-служба, в постсоветской республике считают своей обязанностью «защитить историческую память о той войне», ставшей «для белорусского народа священной» и «национальным достоянием».

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«Тем, кто забыл или, кто хочет забыть об этом, мы напомним. Это Советский Союз делал все возможное, чтобы предотвратить катастрофу XX века. Это западные державы отказались от инициативы Советского Союза заключить соглашение о совместной борьбе против фашистского агрессора, уже к лету 1939 года оккупировавшего Австрию и Чехословакию вследствие соглашения, известного как Мюнхенский сговор. Это западные державы подталкивали Советский Союз к войне с Германией, чтобы перенести войну со своих территорий в Восточную Европу, — подчеркнул Головченко. — Еще не успели высохнуть чернила на Договоре о ненападении между Советским Союзом и Германией в 1939 году, позволившем почти на два года оттянуть начало войны, как нацистская верхушка приступила к разработке плана агрессии против Советского Союза, известного как «Барбаросса». А уже в 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Белоруссии воздерживаться от угрозы силой либо ее применения против политической независимости Белоруссии и не применять меры экономического принуждения, направленные на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Белоруссией прав, присущих ее суверенитету. Это цитата из соглашения. И как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны».

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