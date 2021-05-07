Вашингтон, 7 мая, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Власти Ирана демонстрируют серьёзный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Да, я считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти — разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты могут снять с Ирана некоторые из наиболее жёстких санкций, которые были введены при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе. Такую возможность рассматривают в администрации нынешнего президента США Джозефа Байдена, чтобы попытаться заставить Иран вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий.

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