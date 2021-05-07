Рим, 7 мая, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Некоторые компании-гиганты платят в бюджет ЕС налогов меньше, чем «магазины с римской улицы Via del Corso», заявил в пятницу, 7 мая, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Речь идет о компаниях, чьи реальные доходы измеряются десятками миллиардов евро, отметил он.

Примиряться с такой ситуацией более невозможно, нужно совершенствовать «налоговые инструменты», добавил комиссар.