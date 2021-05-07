7 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM На Дворцовой площади в Петербурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Почетный караул перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсантки Академии полиции перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По главной площади Северной столицы в сопровождении военного оркестра промаршировали более 4800 военнослужащих и прошли 124 единицы боевой техники.

Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Танк Т-34 генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо военнослужащих Министерства обороны в последней перед парадом тренировке приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона, отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали — победим! Дарья Драй © ИА REGNUM

Механизированную часть парада представляли, в частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками на борту, бронетранспортёры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3.

Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военные автомобили УАЗ-469 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Бронеавтомобили Тигр-М на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Бронеавтомобили Тайфун-К 4x4 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Особый интерес представляют впервые участвующие в параде тактические бронеавтомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВД.

Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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