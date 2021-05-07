Санкт-Петербург,
7 мая 2021, 20:51 — REGNUM На Дворцовой площади в Петербурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Почетный караул перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсантки Академии полиции перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
По главной площади Северной столицы в сопровождении военного оркестра промаршировали более 4800 военнослужащих и прошли 124 единицы боевой техники.
Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Помимо военнослужащих Министерства обороны в последней перед парадом тренировке приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона, отметили в пресс-службе Западного военного округа.
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали — победим!
Дарья Драй © ИА REGNUM
Механизированную часть парада представляли, в частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками на борту, бронетранспортёры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3.
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военные автомобили УАЗ-469 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бронеавтомобили Тигр-М на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бронеавтомобили Тайфун-К 4x4 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Особый интерес представляют впервые участвующие в параде тактические бронеавтомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВД.
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
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