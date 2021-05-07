Рим, 7 мая, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Идея брюссельских бюрократов стимулировать сокращение доли алкоголя в вине в пользу воды — «очередная глупость Евросоюза», написала на своей странице в Twitter в пятницу, 7 мая, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Гравюра. Операция по извлечению камня глупости

«Руки прочь от наших исключительных продуктов», — добавила она.

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Ранее о таких планах Еврокомиссии сообщилив итальянской национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

По данным представителей ассоциации, в документах, подготовленных к будущим заседаниям советов министров ЕС, выдвигается предложение о частичном или даже полном отказе от алкоголя в вине.