Еткуль, Челябинская область, , 20:18 — REGNUM В Еткуле Челябинской области зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает администрация Еткульского района.

Ранее мемориал с памятником «Павшим» был переведён из статуса «Огонь памяти» в «Вечный огонь». Теперь он будет гореть постоянно. Для этого удалось оперативно подготовить необходимые документы, установить горелку и провести подводящий газопровод.

Частичка Вечного огня была доставлена в село Еткуль из Челябинска. А зажгли его ветеран войны Борис Бабкин и глава района Юрий Кузьменков.