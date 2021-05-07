Еткуль, Челябинская область, 7 мая 2021, 20:18 — REGNUM В Еткуле Челябинской области зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает администрация Еткульского района.
Ранее мемориал с памятником «Павшим» был переведён из статуса «Огонь памяти» в «Вечный огонь». Теперь он будет гореть постоянно. Для этого удалось оперативно подготовить необходимые документы, установить горелку и провести подводящий газопровод.
Частичка Вечного огня была доставлена в село Еткуль из Челябинска. А зажгли его ветеран войны Борис Бабкин и глава района Юрий Кузьменков.