Анкона, Италия, , 20:12 — REGNUM В 2021 году последними в Италии будут открыты для посетителей пляжи в южных регионах страны — на Сицилии, в Калабрии, Базиликате и Пулье (15−16 мая), а также в регионе Марке (4 июня), передает Mediaset в пятницу, 7 мая.

Уже открыты пляжи Тосканы, Лацио, Кампании, Эмилии-Романьи.

Как сообщалось ранее, летом 2021 года на пляжах Италии предполагается сохранить часть ограничений, действовавших летом 2020 года (предварительная запись, санитарная дистанция). Вместе с тем для вакцинированных от коронавируса будут определенные послабления. Окончательно правила еще не утверждены.

По данным на 7 мая, в Италии умерли 122 470 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 207 (днем ранее — на 258). Число подтвержденных носителей выросло на 10 554 (днем ранее — на 11 807). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 092 747 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 397 564 человека — на 5238 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 945 793 человека, что составляет 11,53% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.