Берлин, , 20:10 — REGNUM 19-летний нападающий ПСВ и молодежной сборной Англии U21 Нони Мадуэке привлек внимание селекции дортмундской «Боруссии». Об этом 7 мая сообщил портал transfermarkt.

В текущем сезоне Мадуэке, которого transfermarkt оценивает в 14 миллионов евро, провел 22 матча в рамках Эредивизи, в которых набрал 7+4 очка по системе гол+пас.

Нони Мадуэке является воспитанником «Кристал Пэлас». В 2014-м году англичанин перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента. В ПСВ нападающий попал первого июля 2018-го года также на правах свободного агента.

Текущее соглашение Мадуэке с нидерландским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.