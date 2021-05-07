Екатеринбург, 7 мая 2021, 20:06 — REGNUM Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Глава города Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление. Отопление будут отключать поэтапно. В последнюю очередь остынут батареи в социальных объектах, среди которых школы, больницы, детские сады и т.д.
В межотопительный период традиционно будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Графики таких опрессовок чиновники обещают вскоре опубликовать.