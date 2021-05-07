История вопроса

Ежегодно отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов по шкале Цельсия в течение пяти дней подряд, если подача тепла осуществляется через централизованную систему. Завершается период отопления, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше этой отметки в течение пяти дней. Срок отопительного сезона утверждается уполномоченным государственным органом.