Екатеринбург, 7 мая, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Глава города Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление. Отопление будут отключать поэтапно. В последнюю очередь остынут батареи в социальных объектах, среди которых школы, больницы, детские сады и т. д.

В межотопительный период традиционно будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Графики таких опрессовок чиновники обещают вскоре опубликовать.