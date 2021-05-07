Москва, , 20:17 — REGNUM Рэпер Моргенштерн опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию в военной форме. Пользователи социальной сети активно обсуждают его снимки, сделанные в казарме.

https://www.instagram.com/p/COkDkDGLa-z/

Ради фотографий Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) надел форму и нанёс грим. Музыкант позировал среди казарменных коек.

«Здравствуй небо в облаках. Здравствуй юность в сапогах», — вспомнил рэпер Navai строки из песни группы «Конец Фильма».

«Делает вид, что шарит в армии», — прокомментировал пользователь r.ruslanovnaaaa.

«Зек!» — коротко написал real_wlade.

«Ну наконец-то на человека стал похож», — шутит vitiaz_1998.

Ранее Моргенштерн опубликовал клип на песню «Дуло». Ролик является рекламной интеграцией с онлайн-игрой War Thunder, посвященной боевой авиации, вертолётам, бронетехнике и флоту.

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