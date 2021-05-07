Москва, 7 мая 2021, 20:17 — REGNUM Рэпер Моргенштерн опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию в военной форме. Пользователи социальной сети активно обсуждают его снимки, сделанные в казарме.
https://www.instagram.com/p/COkDkDGLa-z/
Ради фотографий Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) надел форму и нанёс грим. Музыкант позировал среди казарменных коек.
«Здравствуй небо в облаках. Здравствуй юность в сапогах», — вспомнил рэпер Navai строки из песни группы «Конец Фильма».
«Делает вид, что шарит в армии», — прокомментировал пользователь r.ruslanovnaaaa.
«Зек!» — коротко написал real_wlade.
«Ну наконец-то на человека стал похож», — шутит vitiaz_1998.
Ранее Моргенштерн опубликовал клип на песню «Дуло». Ролик является рекламной интеграцией с онлайн-игрой War Thunder, посвященной боевой авиации, вертолётам, бронетехнике и флоту.
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